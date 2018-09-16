За 8 месяцев этого года в «Пансионатах Севастополя» отдохнули свыше 8 тысяч туристов

СЕГОДНЯ 18:11 2018-09-16T18:11:40+03:00

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За 8 месяцев текущего года в оздоровительных учреждениях госпредприятия «Пансионаты Севастополя» отдохнуло около 8 тысяч человек.

- Общий номерной фонд подведомственных пансионатов составляет 684 номера. На текущий момент в учреждениях оздоровилось около 8 тысяч человек, когда в прошлом году – 6,5 тысячи человек. За сезон текущего года выручка предприятия составила 99 миллионов рублей, что на 98% выше, чем за аналогичный период прошлого года, – сообщил генеральный директор госпредприятия Артемий Грязнов.

Он добавил, что за 8 месяцев 2018 года предприятие направило в региональный бюджет 6,3 млн рублей налоговых отчислений - это выше показателей 2017 года на 4,3%.

Для создания комфортных условий в этом году территории баз отдыха и пансионатов были дополнительно благоустроены, увеличено количество зеленых насаждений и отремонтирована часть номерного фонда.

Напомним, ГУП С «Пансионаты Севастополя» принадлежит 4 оздоровительных учреждения: пансионат «Изумруд» (бухта Ласпи), база отдыха «Батилиман», (урочище Ласпи), база отдыха «Солнышко», (поселок Кача) и «Любимовка» в одноименном поселке.