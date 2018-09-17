2018-09-17T20:18:37+03:00
Общество

Переброска морской воды в кислотонакопитель "Крымского Титана" будет стоить около 1 миллиарда рублей

На реализацию проекта уйдет от 6 до 16 месяцев
Надежда ДАЦЮК
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Сейчас в кислотонакопитель поступает вдвое меньше воды, чем в 2014 годуСейчас в кислотонакопитель поступает вдвое меньше воды, чем в 2014 годуФото: Анастасия ЖУКОВА
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В случае, если потребуется переброска морской воды к кислотонакопителю «Крымского Титана», потребуется около 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил замглавы Госкомводхоза Крыма Андрей Лисовский в ходе выездного заседания копитета Госсовета РК по аграрной политике, экологии и природным ресурсам.

- Что касается декларируемых мероприятий по строительству водовода из Каркинитского залива, с технической точки зрения это насосная станция и трубопровод порядка 10 километров. Сейчас экспертное сообщество и органы власти пока не продекларировали влияние морской воды (17 г/литр) на кислотную среду кислотонакопителя. Также надо учитывать стоимость проекта – порядка 1 миллиарда рублей, необходимо наличие данного ресурса, — сказал чиновник.

По его словам, на реализацию проекта уйдет от 6 до 16 месяцев. Это зависит от многих факторов – от условий объявления ЧС по процедурам закупок до прохождения экспертных оценок.

Кроме того, «Крымский Титан» сократил потребление воды вдвое после того, как Украина перекрыла поставку воды через Северо-Крымский канал. Лисовский отметил, что сокращение потребления воды и сильная засуха спровоцировали ухудшение экологической ситуации.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс сернистого ангидрида. Позже было установлено, что причина – испарения на территории высохшего кислотонакопителя завода «Крымский Титан».

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