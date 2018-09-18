Энергетики 8 дней очищали ржавые провода воздушных линий и оборудование в Армянске

СЕГОДНЯ 11:29 2018-09-18T11:30:01+03:00

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С 6 по 13 сентября энергетики очищали загрязненные химическими веществами электролинии в Армянске, где накануне произошел выброс сернистого ангидрида в воздух.

Как сообщили в «Крымэнерго», проходил обмыв открытого оборудования подстанции 35 кВ и изоляции воздушных линий классом напряжения 10, 35, 220 и 330 кВ.

- Агрессивное воздействие химического вещества на территории городского округа Армянск стало причиной загрязнения изоляции электрооборудования и разрушения стеклянных изоляторов ЛЭП, снижения изолирующих характеристик подвески. Металлические элементы и провода подверглись активному окислению: в дальнейшем это может привести к нарушению их механической прочности, - уточнили в «Крымэнерго».

На магистральных линиях электропередачи выполнен самый большой объем работ. В первую очередь расчистили изоляцию линии электропередач «Титан-Красноперекопск», которая обеспечивает электроснабжение района. Энергетики обмыли 319 гирлянд – около 5,5 тысячи изоляторов. Также очищена воздушная линия мощностью 330 кВ, которые используются в качестве источников реактивной мощности «Каховская-Джанкой» и «Каховская-Островская». Было обмыто 580 гирлянд, 16,5 тысячи изоляторов и более 30 металлических опор. Сейчас ведутся работы по замене более 200 стеклянных изоляторов, которые разрушены из-за химического загрязнения.