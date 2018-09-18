2018-09-18T15:50:24+03:00
Общество

На трассе Евпатория-Ялта загорелся пассажирский автобус

Пассажиры отправлены на попутном транспорте в Ялту
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму загорелся рейсовый автобус, следующий по маршруту Евпатория-Ялта. Как сообщил в пресс-службе крымского главка МЧС России, происшествие случилось под Алуштой.

Службы экстренного реагирования отправились на место ДТП. В результате происшествия нет пострадавших.

Пассажиры отправлены на попутном транспорте в Ялту.

Напомним, в конце июля в Севастополе на ходу загорелся пассажирский автобус.

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