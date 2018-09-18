2018-09-18T16:10:33+03:00
Общество

За неделю в Крыму снова выросли цены на бензин

АИ-95 премиум подорожал на 0,99%
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму за неделю подорожал бензин автомобильной марки АИ-92, 95, 95 премиум и 98.

Так, по данным Крымстата, бензин автомобильной марки АИ-92 подорожал на 0,59%. Также вырос в цене бензин марки АИ-95 и АИ-95 премиум – на 0,99%. Бензин АИ-98 подорожал на 0,18%, а дизельное топливо – на 0,5%.

Ранее бензин в крымской столице подорожал на 2%. Руководители АЗС говорят, что закупочные цены для них выросли с начала года на 40%.

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