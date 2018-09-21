В Крыму развернули третий дивизион ЗРК С-400 «Триумф»

СЕГОДНЯ 16:11 2018-09-21T16:12:04+03:00

Он будет охранять границы в Евпатории

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В Крыму заступил на боевое дежурство третий дивизион зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Военнослужащие будут охранять российские воздушные границы в Евпатории.

Командир полка Николай Задорожный вручил комдиву приказ о заступлении.

- Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» осуществили выдвижение на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, начали обнаружение и отслеживание целей, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Аналогичные комплексы уже развернули в Феодосии (январь 2017 года) и в Севастополе (январь 2018).

СПРАВКА КП

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» может поражать все средства воздушного нападения - современные или же перспеективные. В частности, предназначен для уничтожения баллистических и крылатых ракет, стратегических бомбардировщиков. Можно применять «Триумф» и против наземных объектов. Может перехватывать цели на расстояни до 600 километров, а поражать их - на дальности до 400 километров.