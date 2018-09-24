Аксенов пригрозил уголовной ответственностью подрядчикам за срыв ремонта дорог в Симферополе

СЕГОДНЯ 19:25 2018-09-24T19:31:12+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что подрядчики, которые ремонтируют дороги в Симферополе, работают недостаточно быстро, чтобы уложиться в контрактные сроки. Также крымский премьер пообещал добиваться уголовной ответственности для предпринимателей, если работы не будут выполнены в срок.

- Я постараюсь, чтобы в том числе были применены меры уголовной ответственности… Подрядчики не шевелятся. Работать в авральном режиме не умеют. Они приводят столько людей, сколько числится у них в штате. Такого быть не должно. Сколько нужно сотрудников для выполнения задач, мы не понимаем. Например, на Каменку, как написал подрядчик, необходимо 25 человек. Почему не 150 – чтобы выполнить всё в срок? Дней с хорошей погодой осталось очень немного, но энтузиазма ни на одном из объектов в Симферополе не вижу, - возмутился Аксенов во время рабочего совещания.

Глава республики отметил, что подрядчики обязаны выйти на соответствующий уровень и стать игроками рынка, на которых можно опереться в части выполнения сроков и качества. Но сейчас Крым этим не может похвастаться.