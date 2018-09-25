Завод "Крымский Титан" запустят только после одобрения Минприроды России

СЕГОДНЯ 10:19 2018-09-25T10:19:34+03:00

Сейчас на работу выходят только ремонтники и управленцы Фото: Анастасия ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

Министерство природных ресурсов и экологии РФ будет разрабатывать методические рекомендации по запуску и дальнейшему функционированию химического завода "Крымский Титан" в Армянске. Об этом сообщил вице-премьер республики Юрий Гоцанюк.

- Мы ждем заключения от Росприроднадзора по поводу запуска завода. По поручению Дмитрия Николаевича Козака, Минприроды РФ признано единственным федеральным органом, который разработает и представит методические рекомендации по возобновлению работы предприятия и дальнейшего функционирования кислотонакопителя, - рассказал Гоцанюк.

По его словам, на предприятии в настоящее время проходит инвентаризация газоочистных систем, при необходимости специалисты меняют фильтрующие каналы.

- Думаю, в скором времени мы сможем говорить о запуске завода, - заключил Юрий Гоцанюк.

Напомним, кислотонакопитель "Крымского Титана" власти признали основным источником выбросов вредных химикатов, которые происходили в Армянске в августе-сентябре этого года. В городе пришлось объявить чрезвычайную ситуацию. Сейчас режим ЧС отменили, так как обстановка стабилизировалась.