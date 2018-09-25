2018-09-25T15:50:38+03:00
Происшествия

"Летел не меньше 100 километров в час": Очевидцы рассказали о смертельном столкновении "десятки" и автобуса

Авария произошла на 62-м километре трассы Красноперекопск-Симферополь
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Вадим ПодолякФото: Вадим Подоляк
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В аварии со столкновением автобуса «SETRA» и «ВАЗ-2110» появились новые подробности. Очевидцы рассказали, как произошло ДТП с пятью погибшими.

- Примерно в 14.30 произошел громкий хлопок, я был в наушниках. Даже не сразу понял, что произошло. Но потом увидел разбитое лобовое стекло и сразу понял, что мы попали в аварию. Женщина закричала, - рассказал пассажир автобуса Александр.

Он отмечает, что трасса была свободная и прямая, без поворотов.

Автобус и легковушка столкнулись на 62-м километре трассы Красноперекопск-Симферополь, в районе села Каштановка, по данным Главного управления МЧС по РК.

- Водитель открыл дверь, спросил у всех про самочувствие. Всех выпустил из автобуса. Я увидел смятую машину, от удара она отлетела на обочину. К авто я не подходил. Услышал от других, что на заднем сидении еще стонут люди. Потом из новостей узнал, что в той машине было пять человек, все они погибли.

Александр сказал, что из пассажиров автобуса серьезно никто не пострадал, от удара у одной женщины начала течь кровь из носа, остальные остались целы.

По предварительным данным пресс-службы МВД по Крыму, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения.

Очевидцы рассказывают, что перед столкновением ВАЗ даже не успел затормозить.

- Летел со скоростью не меньше 100 километров в час.

Спасатели и скорая помощь, приехавшие на место аварии, уже не смогли помочь пассажирам и водителю легкового авто. Их тела пришлось доставать из смятой машины с помощью специального оборудования.

Оказалось, что погибшие спешили с рыбалки домой, в село Сизовка Сакского района. Трое из них были родственниками, двое парней – друзья семьи.

- Их все в селе знали. Хорошие ребята были, это большое горе для всех…Погибли два брата примерно 40 лет, их 20-летний племянник и двое друзей. Тоже молодые, одному было 28, второму 38 лет. Сожалею, что так случилось, - рассказала односельчанка.

- В этом страшном ДТП погиб мой коллега, наш повар, светлый, добрый человечек Ринат. У него осталась жена и двое деток 1,5 и 4 годика, – поделилась Наталья.

Обстоятельства ДТП продолжают выяснять в МВД по Крыму.

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