Спецоперация "лошадь": в Феодосии скакуна вытащили из ямы

СЕГОДНЯ 18:15 2018-09-25T18:15:55+03:00

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В Феодосии на улице Понова 24 сентября лошадь провалилась в яму и не смогла самостоятельно выбраться. Ей на помощь пришли спасатели.

Три человека и одна единица техники выехали на место.

Спасатели выяснили, что животное провалилось в искусственно созданную яму глубиной около двух метров. Сотрудники МЧС использовали такелажный инструмент, лебедку и трипод.

Они рассказали, что животное не получило травм, но сильно испугалось.

- Мы старались работать максимально осторожно, чтобы не навредить животному» - отметили спасатели.