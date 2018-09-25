Спецоперация "лошадь": в Феодосии скакуна вытащили из ямы
Животное было сильно испугано
Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
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В Феодосии на улице Понова 24 сентября лошадь провалилась в яму и не смогла самостоятельно выбраться. Ей на помощь пришли спасатели.
Три человека и одна единица техники выехали на место.
Спасатели выяснили, что животное провалилось в искусственно созданную яму глубиной около двух метров. Сотрудники МЧС использовали такелажный инструмент, лебедку и трипод.
Они рассказали, что животное не получило травм, но сильно испугалось.
- Мы старались работать максимально осторожно, чтобы не навредить животному» - отметили спасатели.