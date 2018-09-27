В аэропорту "Симферополь" запретили работать пяти таксистам-нелегалам

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-27T16:25:13+03:00

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В аэропорту «Симферополь» пресекли деятельность нелегальных таксистов.

- Сотрудниками управления по организации и развитию перевозок на транспорте министерства транспорта Республики Крым выявлено шесть нарушений действующего законодательства в сфере транспорта, в том числе пять нелегальных перевозчиков, - сообщили в пресс-службе минтранса Крыма.

Кроме сотрудников министерства, в проверке приняли участие представители линейного отдела полиции аэропорта и ГИБДД.

По факту нарушений составлены протоколы.

Напомним, с момента открытия нового терминала аэропорта «Симферополь» была введена собственная система диспетчеризации такси. Работает специальная программа, распределяющая заказы между такси, согласно выбранному классу автомобиля и принципу очередности въезда в накопитель. Водители получают информацию о местоположении пассажира через приложение.