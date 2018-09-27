В Ялте на «Поляне сказок» устроят благотворительную «Сказочную осень»
В Ялте 30 сентября проведут День благотворительности «Сказочная осень». Мероприятия пройдут на территории музея «Поляна сказок». Начало в 12.00.
- В программе анимационное шоу, номера с экзотическими животными, видео дискотека, мастер-классы по гончарному делу, кузне, выпечке, росписи пряников, чеканке монет, - сообщили в пресс-службе музея «Поляна сказок».
Развлекательную программу для малышей подготовили в Детском парке Симферополя. 29 и 30 сентября маленьких гостей в 12.00 и 16.00 ждут следующие забавы:
- загадки о лесном царстве
- игра «Путаница»
- игра «Звери в темноте»
- конкурс «Лесные сигналы»
- викторина «Угадай сказочного героя»
- игра «Золотая рыбка»
- игра «Рассмеши Несмеяну»
- «Путаная дискотека»
С 11.00 до 15. 00 - аквагрим у главной сцены парка.
С 16.00 до 19.00 - дискотека в мыльных пузырях на главной сцене Детского парка.