2018-09-27T19:16:20+03:00
Общество

В Ялте на «Поляне сказок» устроят благотворительную «Сказочную осень»

Детей ждут мастер-классы, зрелищные шоу, дискотека и много веселья
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Ялте 30 сентября проведут День благотворительности «Сказочная осень». Мероприятия пройдут на территории музея «Поляна сказок». Начало в 12.00.

- В программе анимационное шоу, номера с экзотическими животными, видео дискотека, мастер-классы по гончарному делу, кузне, выпечке, росписи пряников, чеканке монет, - сообщили в пресс-службе музея «Поляна сказок».

Развлекательную программу для малышей подготовили в Детском парке Симферополя. 29 и 30 сентября маленьких гостей в 12.00 и 16.00 ждут следующие забавы:

- загадки о лесном царстве

- игра «Путаница»

- игра «Звери в темноте»

- конкурс «Лесные сигналы»

- викторина «Угадай сказочного героя»

- игра «Золотая рыбка»

- игра «Рассмеши Несмеяну»

- «Путаная дискотека»

С 11.00 до 15. 00 - аквагрим у главной сцены парка.

С 16.00 до 19.00 - дискотека в мыльных пузырях на главной сцене Детского парка.

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