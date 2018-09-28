2018-09-28T10:50:39+03:00
Экономика

В Крыму могут вовремя не освоить более миллиарда рублей по ФЦП

Есть несколько объектов, на которых подрядчики срывают сроки
Анастасия ЖУКОВА
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Власти Крыма заявили о том, что есть риск не освоить более 1 миллиарда рублей, выделенных республике из госбюджета в рамках Федеральной целевой программы.

- Немногим больше 1 миллиарда - действительно, те объекты, которые стоят в рисковой зоне, - сказал вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин в своем Instagram.

Над какими именно объектами завис дамоклов меч срыва сроков, чиновник не уточнил. При этом он заверил, что правительство республики сделает все, чтобы добиться от подрядчиков выполнения взятых на себя обязательств.

- Задача, которая поставлена главой (Крыма Сергеем Аксеновым, - ред.), - максимально освоить деньги, максимально добиться эффективности программы (ФЦП, - ред.) и до 15 декабря отчитаться, что программа выполнена, - подчеркнул Нахлупин.

Он также добавил, что в понедельник, 1 октября, в правительстве планируется провести совещание, чтобы "внимательно проанализировать риски", которые могут возникнуть при выполнении ФЦП.

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