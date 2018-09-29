Погода в Крыму на 29 сентября: облачно и до +21 градуса

СЕГОДНЯ 08:42 2018-09-29T08:42:33+03:00

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В Крыму 29 сентября будет переменная облачность. Температура воздуха поднимется до +21 градуса. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11, местами до 15 метров в секунду, сообщили синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут до 21 градуса.

В Севастополе 29 сентября также будет облачно и без осадков. Скорость ветра днем составит 5-10 метров в секунду. Днем до +21 градуса.

В Керчи сегодня не будет дождя. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Днем от 20 до 22 градусов.

На ЮБК без осадков. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. До +20 градусов днем.