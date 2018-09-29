В Крыму трансляция аналогового вещания прекратится с января 2019 года
Готовится переход на цифровое телевещание
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Трансляция аналогового телевидения в Крыму прекратится с января 2019 года. Об этом сообщил замминистра внутренней политики, информации и связи Вадим Первых.
По его словам, готовится переход на цифровое телевещание, после отключения аналогового ТВ на территории Крыма должно быть полное покрытие цифровым сигналом.
Сейчас на полуострове в рамках цифрового вещания работают каналы "Первый крымский" и "Крым 24".