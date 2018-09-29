2018-09-29T09:37:57+03:00
Общество

В Крыму трансляция аналогового вещания прекратится с января 2019 года

Готовится переход на цифровое телевещание
Надежда ДАЦЮК
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Трансляция аналогового телевидения в Крыму прекратится с января 2019 года. Об этом сообщил замминистра внутренней политики, информации и связи Вадим Первых.

По его словам, готовится переход на цифровое телевещание, после отключения аналогового ТВ на территории Крыма должно быть полное покрытие цифровым сигналом.

Сейчас на полуострове в рамках цифрового вещания работают каналы "Первый крымский" и "Крым 24".

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