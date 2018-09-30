2018-09-30T09:15:29+03:00
Общество

На трассе Алушта-Судак открыли участок дороги после ремонта

Дорожный знак «Проезд закрыт» на «Проезд открыт» перевернул глава Крыма Сергей Аксенов
Надежда ДАЦЮК
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Фото: "Фейсбук"/Сергей АксеновФото: "Фейсбук"/Сергей Аксенов
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В Крыму 29 сентября торжественно открыли трехкилометровый участок дороги около села Лучистое на трассе Алушта-Судак. Стоимость ремонта составила 39 миллионов рублей.

Дорожный знак «Проезд закрыт» на «Проезд открыт» перевернул глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, открытие этого участка дороги позволит обеспечить движение общественного и легкового транспорта, подвоз детей в недавно открытый детсад и своевременный подвоз продуктов питания в село.

Кроме главы Крыма, открывать участок приехали зампредседателя правительства РК Виталий Нахлупин, руководитель Службы автодорог Республики Крым Никита Гаранин, глава администрации Алушты Галина Огнева и местные депутаты.

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