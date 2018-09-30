Спасатели сняли туриста с опасного горного участка на УЧ-Кош
Им пришлось использовать альпинистское снаряжение
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На опасном выступе скалы ущелья Уч-Кош в Крыму застрял турист. Ему оказывали помощь спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
В службу спасения сообщили очевидцы. По их словам, один из туристов оказался на опасном уступе скалы, поскольку при подъеме не смог зайти на кромку.
Спасатели добрались до путешественника с помощью альпинистского снаряжения и помогли ему спуститься. В медпомощи он не нуждался, уточнили в МЧС.