Спасатели сняли туриста с опасного горного участка на УЧ-Кош

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-30T13:30:29+03:00

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На опасном выступе скалы ущелья Уч-Кош в Крыму застрял турист. Ему оказывали помощь спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

В службу спасения сообщили очевидцы. По их словам, один из туристов оказался на опасном уступе скалы, поскольку при подъеме не смог зайти на кромку.

Спасатели добрались до путешественника с помощью альпинистского снаряжения и помогли ему спуститься. В медпомощи он не нуждался, уточнили в МЧС.