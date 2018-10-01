Аксенов рассказал, изменятся ли цены в Крыму после запуска движения фур по Крымскому мосту
Открытие движения грузового транспорта по Крымскому мосту постепенно приведет к снижению цен, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
- Глобальные изменения в ценовой политике произойдут после открытия железнодорожной части Крымского моста. Железная дорога - самый дешевый вид транспорта, который обеспечит быструю доставку грузов по нормальной цене. Думаю, что падение цен будет, но пока крупные игроки рынка не зашли в Крым, - сказал Сергей Аксенов.
Также крымский премьер не исключил, что со временем могут частично снизиться цены и на топливо.
Он отметил, что с поставщиками топлива подписано соглашение о "верхней планке". Однако сейчас существенно цены на топливо не изменятся.
- Заработает железная дорога, будем пересчитывать цену каждого литра, - сказал Сергей Аксенов.
Ранее глава Крыма заявлял, что одна из причин завышенных цен – отсутствие должной конкуренции на рынке.
1 октября в 00.00 на Крымском мосту открыли движение для большегрузов. За ночь до 8.00 по нему проехали 706 фур.