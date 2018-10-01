Воскресная трагедия: под Феодосией в ДТП погибли два водителя
Еще двое получили ранения
Фото: пресс-служба МЧС РК
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В воскресенье, 30 сентября, в поселке Степное под Феодосией произошла смертельная авария. При столкновении двух легковых автомобилей водители скончались на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.
На место аварии выехала бригада "КРЫМ-СПАС", они провели "необходимые меры по ликвидации последствий ДТП".
Пассажиры, которые находились в автомобилях, получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в Старокрымскую районную больницу.
По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, с начала 2018 года спасатели уже более 120 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.