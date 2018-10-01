Первые электровозы поедут по Крымской железной дороге зимой 2019 года

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-01T17:20:18+03:00

Для электрификации нужно больше четырех миллиардов рублей

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В ближайшее время в Крыму приступят к электрификации железной дороги от Крымского моста до Джанкоя. Участок от Керченского пролива до поселка Багерово планируется сдать в эксплуатацию к зиме 2019 года. Информация об электронном аукционе размещена на официальном сайте Госзакупок.

Для реализации первого этапа проекта необходимо более четырех миллиардов рублей. Эти средства будут выделены из федерального бюджета.

Все работы будет вестись на территории Ленинского района Крыма и города Керчи.

Сейчас объявлен тендер на проведение работ, заявки принимаются до 25 октября. На следующий день будут поведены его итоги.