Крымские спасатели за прошедшие выходные сняли двух туристов с гор

СЕГОДНЯ 17:39 2018-10-01T17:39:15+03:00

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За прошедшие выходные крымские спасатели оказали помощь трем туристам в горах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

В субботу, 29 сентября, в службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина упал с велосипеда недалеко от Алушты и травмировался.

Сотрудники "КРЫМ-СПАС" эвакуировали пострадавшего 38-летнего жителя Москвы и наложили шину. После этого его госпитализировали в Алуштинскую городскую больницу.

30 сентября спасателям поступила информация о том, что недалеко от вершины "Ангар-Бурун" находится мужчина без сознания. После прибытия специалистов на место началась поисково-спасательная операция. Мужчину эвакуировали. После этого 46-летнего туриста передали специалистам "скорой помощи".