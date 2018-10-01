Крымские спасатели за прошедшие выходные сняли двух туристов с гор
За прошедшие выходные крымские спасатели оказали помощь трем туристам в горах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
В субботу, 29 сентября, в службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина упал с велосипеда недалеко от Алушты и травмировался.
Сотрудники "КРЫМ-СПАС" эвакуировали пострадавшего 38-летнего жителя Москвы и наложили шину. После этого его госпитализировали в Алуштинскую городскую больницу.
30 сентября спасателям поступила информация о том, что недалеко от вершины "Ангар-Бурун" находится мужчина без сознания. После прибытия специалистов на место началась поисково-спасательная операция. Мужчину эвакуировали. После этого 46-летнего туриста передали специалистам "скорой помощи".