Бушующая непогода: в Симферополе дерево упало на легковушку
В Симферополе на улице Гавена дерево во время бушующей непогоды упало на легковой автомобиль марки "Жигули". Оно повредило капот машины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По фотографии видно, что водитель припарковал легковушку недалеко от стоящего дерева. Судя по всему, во время грозы оно сломалось и рухнуло на асфальт, частично задев "Жигули".
В комментариях симферопольцы пояснили, что дерево было гнилое, а непогода, скорее всего, тут совершенно не при чём.
- Мне вот интересно, куда смотрит Департамент городского хозяйства администрации Симферополя? Или они ждут, пока деревья на людей начнут падать? Особого урагана-то не было вчера. Небольшой ветерок - и падают деревья. Значит, оно было давно аварийным. И жители тоже "красавцы". Видите такие деревья - нужно сразу обращаться в соответствующие службы! – написал горожанин.