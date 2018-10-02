2018-10-02T11:14:12+03:00
Общество

Бушующая непогода: в Симферополе дерево упало на легковушку

Жители уверены, что оно давно сгнило, а городские службы вовремя его не ликвидировали
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Фото: Кристина Рудковская/Автопартнер Крым/ВконтактеФото: Кристина Рудковская/Автопартнер Крым/Вконтакте
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В Симферополе на улице Гавена дерево во время бушующей непогоды упало на легковой автомобиль марки "Жигули". Оно повредило капот машины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По фотографии видно, что водитель припарковал легковушку недалеко от стоящего дерева. Судя по всему, во время грозы оно сломалось и рухнуло на асфальт, частично задев "Жигули".

В комментариях симферопольцы пояснили, что дерево было гнилое, а непогода, скорее всего, тут совершенно не при чём.

- Мне вот интересно, куда смотрит Департамент городского хозяйства администрации Симферополя? Или они ждут, пока деревья на людей начнут падать? Особого урагана-то не было вчера. Небольшой ветерок - и падают деревья. Значит, оно было давно аварийным. И жители тоже "красавцы". Видите такие деревья - нужно сразу обращаться в соответствующие службы! – написал горожанин.

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