Сердобольный москвич: в Симферополе мужчина застрял на дереве, спасая котенка

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-02T12:26:37+03:00

После того, как мужчина взобрался на семиметровую высоту, спуститься он не смог

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В субботу, 29 сентября, крымские спасатели сняли с дерева жителя Москвы, который полез на дерево спасать котенка. После того, как он взобрался на семиметровую высоту, сам спуститься не смог.

По информации пресс-службы МЧС Республики Крым, с помощью лестницы мужчину и котенка успешно сняли с дерева.

Кстати, животное забрали к себе неравнодушные женщины, которые и вызвали спасателей.

Также в понедельник, 1 октября, спасатели дважды привлекались для эвакуации пострадавших.

Так, мужчина в районе Аянского водохранилища упал с дерева и повредил себе ногу. 61-летнему пострадавшему наложили шину, а после этого его передали врачам.

В этот же день в гаражном кооперативе в Евпатории житель упал в подвальное помещение глубиной 3 метра. Самостоятельно выбраться он не мог, поэтому к месту происшествия выехали спасатели.

- Пострадавшему оказали первую помощь. С помощью альпинистского снаряжения и эвакуационных носилок подняли пострадавшего на поверхность и перенесли к автомобилю "скорой помощи", - дополнил министр МЧС РК Сергей Шахов.