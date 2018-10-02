Сердобольный москвич: в Симферополе мужчина застрял на дереве, спасая котенка
В субботу, 29 сентября, крымские спасатели сняли с дерева жителя Москвы, который полез на дерево спасать котенка. После того, как он взобрался на семиметровую высоту, сам спуститься не смог.
По информации пресс-службы МЧС Республики Крым, с помощью лестницы мужчину и котенка успешно сняли с дерева.
Кстати, животное забрали к себе неравнодушные женщины, которые и вызвали спасателей.
Также в понедельник, 1 октября, спасатели дважды привлекались для эвакуации пострадавших.
Так, мужчина в районе Аянского водохранилища упал с дерева и повредил себе ногу. 61-летнему пострадавшему наложили шину, а после этого его передали врачам.
В этот же день в гаражном кооперативе в Евпатории житель упал в подвальное помещение глубиной 3 метра. Самостоятельно выбраться он не мог, поэтому к месту происшествия выехали спасатели.
- Пострадавшему оказали первую помощь. С помощью альпинистского снаряжения и эвакуационных носилок подняли пострадавшего на поверхность и перенесли к автомобилю "скорой помощи", - дополнил министр МЧС РК Сергей Шахов.