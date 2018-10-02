Крым посетили 5,8 миллиона туристов с начала года

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-02T13:33:55+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала года по 21 сентября Крым посетили 5 миллионов 822 тысячи туристов. Это на 29% больше уровня прошлого года, сообщили в министерстве экономического развития Крыма.

В этом году уменьшилось количество туристов, которые добирались в Крым через пункты пропуска с Украиной. В 2018 году этот показатель составил 15%, тогда как в 2017 году - 23%.

Кроме того, увеличилось количество туристов, путешествующих на автомобилях - 72% против 63% в прошлом году.

28% туристов прилетели отдыхать в Крым на самолетах.