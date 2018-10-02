2018-10-02T13:33:55+03:00
Общество

Крым посетили 5,8 миллиона туристов с начала года

Увеличилось количество автопутешественников
Надежда ДАЦЮК
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На самолетах прилетели 28% туристовНа самолетах прилетели 28% туристовФото: Надежда ДАЦЮК
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С начала года по 21 сентября Крым посетили 5 миллионов 822 тысячи туристов. Это на 29% больше уровня прошлого года, сообщили в министерстве экономического развития Крыма.

В этом году уменьшилось количество туристов, которые добирались в Крым через пункты пропуска с Украиной. В 2018 году этот показатель составил 15%, тогда как в 2017 году - 23%.

Кроме того, увеличилось количество туристов, путешествующих на автомобилях - 72% против 63% в прошлом году.

28% туристов прилетели отдыхать в Крым на самолетах.

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