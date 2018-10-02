За четыре года в Крыму увеличилось поголовье рогатого скота и производство молока

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-02T15:16:56+03:00

На развитие аграрного комплекса за четыре года было направлено более 9 миллиардов рублей

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С 2014 года в Крыму поголовье крупного рогатого скота увеличилось в два раза. А производство молока - в три. Из всего объема средств наибольшее количество было выделено на сферы растениеводства и животноводства. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина.

Он подчеркнул, что с 2014 года производство продукции увеличено с 47 миллиардов рублей в 2014 году до 57,5 миллиарда рублей.

Кроме того, площадь многолетних плодово-ягодных насаждений увеличена на 10 процентов и составила 12,5 гектара.

По словам Рюмшина, выросла и среднемесячная зарплата работников сельскохозяйственных организаций c 15,8 тысяч рублей в 2015 году до 22,2 тысяч рублей.