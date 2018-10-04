"Крымтеплокоммунэнерго" обновило автопарк за 28 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-04T15:10:34+03:00

В этом году уже закупили 34 единицы новой техники

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Государственное предприятие "Крымтеплокоммунэнерго" закупило новую технику на 28 миллионов рублей. Ее распределят между тремя филиалами - симферопольским, джанкойским и феодосийским.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, всего приобрели семь новых мультилифтов. За каждый отдали по 3 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба "Крымтеплокоммунэнерго"

Мультилифт – это крюковая система, которая устанавливается на автомобильное шасси. Она применяется для перевозки различных грузов.

Фото: пресс-служба "Крымтеплокоммунэнерго"

Кроме того, для работников приобрели длинномер. Он позволит перевозить шестиметровые металлические конструкции. Раньше их пришлось распиливать для транспортировки, дополнили в пресс-службе.

Всего в этом году потратили 84 миллиона рублей на 35 единиц новой техники.