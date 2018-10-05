В Симферополе хотят установить памятник ветеранам авиации ВМФ
В Симферополе хотят создать памятник, посвященный ветеранам авиации Военно-морского флота. Планируется, что его установят за спонсорские средства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Глава города Игорь Лукашев рассказал, что недалеко от Вечного огня в Гагаринском парке уже формируется своего рода мемориальный комплекс, там и планируется установить новый памятник.
- В преддверии праздника 75-летия освобождения крымской столицы от фашистских захватчиков - нужное начинание, поскольку авиация играла значимую роль в освобождении города, - дополнил Лукашев.
Также на заседании обсудили вопрос реконструкции памятника воинам-интернационалистам, который требует косметического ремонта. После того, как будет готов макет реставрации, его согласуют с автором.