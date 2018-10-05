В Симферополе хотят установить памятник ветеранам авиации ВМФ

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-05T09:55:25+03:00

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В Симферополе хотят создать памятник, посвященный ветеранам авиации Военно-морского флота. Планируется, что его установят за спонсорские средства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Глава города Игорь Лукашев рассказал, что недалеко от Вечного огня в Гагаринском парке уже формируется своего рода мемориальный комплекс, там и планируется установить новый памятник.

- В преддверии праздника 75-летия освобождения крымской столицы от фашистских захватчиков - нужное начинание, поскольку авиация играла значимую роль в освобождении города, - дополнил Лукашев.

Также на заседании обсудили вопрос реконструкции памятника воинам-интернационалистам, который требует косметического ремонта. После того, как будет готов макет реставрации, его согласуют с автором.