Между Краснокаменкой и Гурзуфом отремонтируют и расширят дорогу

СЕГОДНЯ 09:49 2018-10-05T09:49:46+03:00

Все работы должны завершиться в декабре 2018 года

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На дороге Краснокаменка-Гурзуф начались работы по капитальному ремонту. На этом участке расширят проезжую часть на 70 сантиметров. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Республики Крым.

На участке перенесут все коммуникации и заменят асфальтобетонное покрытие на 1,5 километра дороги. После этого выполнят работы по обустройству тротуаров и установке освещения.

Одновременно начинается ремонт дороги в районе села Солнечногорское. На стометровом участке выполнят "благоукрепительные работы устройством подпорной стены на сваях". После этого перенесут коммуникации, обустроят тротуары и заменят асфальтобетонное покрытие.

Все работы планируется завершить в декабре этого года.