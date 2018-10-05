70-летний пенсионер из Симферополя стал чемпионом мира полиатлону
Симферопольский пенсионер Александр Павленко победил на чемпионате мира по бегу, плаванию и стрельбе из пневматического пистолета среди мастеров старше 40 лет.
Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Как сообщил начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации крымской столицы Александр Лупашко, пятикратный чемпион мира по полиатлону - постоянный участник городских, международных и всероссийских соревнований. Призовые места занимал регулярно.
Преподаватель Крымского филиала Краснодарского университета МВД ветеран-динамовец Александр Павленко более 60-ти лет посвятил спорту, сейчас мужчине за 70, но это не мешает ему заниматься рукопашным боем, бегом и тренироваться в бассейне, дополнили в пресс-службе администрации.