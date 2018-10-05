В Бахчисарайском районе потерялся 83-летний грибник
В Бахчисарайском районе 4 октября потерялся 83-летний мужчина, который пошел за грибами в лес. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Когда дедушка не вернулся вовремя, родные вызвали спасателей. Поиски длились несколько часов. Пенсионера, жителя села Куйбышево нашли недалеко от кордона "Зеленый" и передали его родственникам.
В пресс-службе рассказали, что мужчина не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
Министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов подчеркнул, что в случае необходимости, спасатели всегда готовы оказать пострадавшим помощь.
- Мы делаем все от нас зависящее, чтобы как можно быстрее спасти людей, однако и крымчане должны отдавать отчет в своих действиях, - резюмировал министр МЧС.
В случае возникновение опасной для жизни ситуации, звоните по номеру "101".