В Бахчисарайском районе потерялся 83-летний грибник

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-05T12:25:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бахчисарайском районе 4 октября потерялся 83-летний мужчина, который пошел за грибами в лес. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Когда дедушка не вернулся вовремя, родные вызвали спасателей. Поиски длились несколько часов. Пенсионера, жителя села Куйбышево нашли недалеко от кордона "Зеленый" и передали его родственникам.

В пресс-службе рассказали, что мужчина не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов подчеркнул, что в случае необходимости, спасатели всегда готовы оказать пострадавшим помощь.

- Мы делаем все от нас зависящее, чтобы как можно быстрее спасти людей, однако и крымчане должны отдавать отчет в своих действиях, - резюмировал министр МЧС.

В случае возникновение опасной для жизни ситуации, звоните по номеру "101".