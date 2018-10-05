В Евпатории на набережной Терешковой появится сухой фонтан
После реконструкции набережной Терешковой в Евпатории там появится сухой фонтан, сейчас для этого готовится котлован. Также там планируется высадить новые деревья и кустарники. Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации города Андрей Филонов.
Фото: Андрей Филонов/Facebook
Сейчас рабочие оборудуют бетонные волнорезы, ступени и защитную берму (площадка на откосах земляных или каменных сооружений для их устойчивости).
Фото: Андрей Филонов/Facebook
С помощью плавучего крана на глубине 3,5 – 4 метров построят водопроницаемые защитные рифы длиной 80 метров.
Фото: Андрей Филонов/Facebook
Кроме того, прогулочную часть набережной планируется расширить до 15 метров.
- Необходимо провести ревизию всех растущих здесь деревьев. По максимуму оставим, досадим новые, хорошо приживающиеся на этой территории виды деревьев и кустарников, - написал Филонов.
Глава города подчеркнул, что новая набережная должна быть стильной.