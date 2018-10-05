В Евпатории на набережной Терешковой появится сухой фонтан

СЕГОДНЯ 19:01 2018-10-05T19:01:56+03:00

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После реконструкции набережной Терешковой в Евпатории там появится сухой фонтан, сейчас для этого готовится котлован. Также там планируется высадить новые деревья и кустарники. Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации города Андрей Филонов.

Фото: Андрей Филонов/Facebook

Сейчас рабочие оборудуют бетонные волнорезы, ступени и защитную берму (площадка на откосах земляных или каменных сооружений для их устойчивости).

Фото: Андрей Филонов/Facebook

С помощью плавучего крана на глубине 3,5 – 4 метров построят водопроницаемые защитные рифы длиной 80 метров.

Фото: Андрей Филонов/Facebook

Кроме того, прогулочную часть набережной планируется расширить до 15 метров.

- Необходимо провести ревизию всех растущих здесь деревьев. По максимуму оставим, досадим новые, хорошо приживающиеся на этой территории виды деревьев и кустарников, - написал Филонов.

Глава города подчеркнул, что новая набережная должна быть стильной.