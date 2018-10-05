2018-10-05T19:01:56+03:00
Общество

В Евпатории на набережной Терешковой появится сухой фонтан

Прогулочную часть набережной планируется расширить до 15 метров
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Фото: Андрей Филонов/FacebookФото: Андрей Филонов/Facebook
Изменить размер текста:

После реконструкции набережной Терешковой в Евпатории там появится сухой фонтан, сейчас для этого готовится котлован. Также там планируется высадить новые деревья и кустарники. Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации города Андрей Филонов.

Фото: Андрей Филонов/Facebook

Фото: Андрей Филонов/Facebook

Сейчас рабочие оборудуют бетонные волнорезы, ступени и защитную берму (площадка на откосах земляных или каменных сооружений для их устойчивости).

Фото: Андрей Филонов/Facebook

Фото: Андрей Филонов/Facebook

С помощью плавучего крана на глубине 3,5 – 4 метров построят водопроницаемые защитные рифы длиной 80 метров.

Фото: Андрей Филонов/Facebook

Фото: Андрей Филонов/Facebook

Кроме того, прогулочную часть набережной планируется расширить до 15 метров.

- Необходимо провести ревизию всех растущих здесь деревьев. По максимуму оставим, досадим новые, хорошо приживающиеся на этой территории виды деревьев и кустарников, - написал Филонов.

Глава города подчеркнул, что новая набережная должна быть стильной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Яндекс.Карты" показали панораму Крымского моста
В Крыму работает "горячая линия" по профилактике гриппа
Готовимся к зиме: На Ангарском и Грушевском перевалах начнут дежурить дорожные бригады
В севастопольской больнице умерла беременная женщина, Следком проводит проверку
«Крымэнерго» заставили подвести свет к домам Керчи
На востоке Крыма уничтожили немецкую авиабомбу весом в 50 кило
Ударил ножом 16 раз: Житель Евпатории убил человека прямо на кладбище
В Крыму до конца 2020 года построят 20 новых школ
В Бахчисарайском районе потерялся 83-летний грибник
В Крыму этап трассы "Таврида" вокруг Симферополя построен на 13%
В Ялте хотят продлить городскую набережную
70-летний пенсионер из Симферополя стал чемпионом мира полиатлону
Поток туристов из Украины в Крым в этом году увеличился на 17 процентов
В Крым по "единому" билету приехало почти 245 тысяч туристов
В Ялте дотла сгорел мопед
В Симферополе хотят установить памятник ветеранам авиации ВМФ
Между Краснокаменкой и Гурзуфом отремонтируют и расширят дорогу
Глава МИД Украины обвинил РФ в намеренном переселении людей в Крым
Погода в Крыму на 5 октября: переменная облачность и тепло до +17