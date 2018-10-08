Ялта вошла в топ-5 самых популярных городов для осеннего отдыха

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-08T10:07:49+03:00

На жилье в крымской жемчужине туристы тратят в среднем 2 тысячи в сутки

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Один из популярных российских сервисов бронирования жилья составил рейтинг наиболее популярных курортов для отдыха в середине осени. Его возглавила Ялта, туда туристы приезжают в среднем на неделю.

По данным сайта бронирования жилья Tvil.ru, путешественники тратят на размещение в крымской жемчужине в среднем 2 тысячи рублей сутки.

В этот рейтинг также вошли Сочи, Алушта, Феодосия и Анапа. Дольше всего, примерно на 10 дней, туристы предпочитают ездить в Евпаторию и Анапу.

А вот что касается некурортных городов по популярности путешествий в осенний период, то в него вошли такие города: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск и Нижний Новгород.

Этот рейтинг был составлен на основе данных по бронированию отелей и апартаментов для проживания с 1 по 31 октября текущего года.