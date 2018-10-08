Тюрьма вместо армии: призывник выращивал коноплю на продажу

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-08T10:21:52+03:00

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Сотрудники погрануправления ФСБ России по РК задержали молодого наркодилера из Раздольненского района. Он реализовал более двадцати грамм марихуаны и попался с поличным, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое на исследование вещество растительного происхождения является коноплей, а его общая масса относится к значительному размеру, - уточнили в Погрануправлении ФСБ по Крыму.

Правоохранительные органы провели обследование территории по месту жительства и обнаружили несколько кустов конопли, растущих на придомовой территории.

Молодой человек должен был отправиться служить в армию, но теперь не сможет туда попасть в ближайшее время.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы по санкции части 3 статьи 228.1 УК РФ.