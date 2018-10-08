В Джанкойском районе электровоз опрокинул легковой автомобиль
В Джанкойском районе недалеко от станции "Соленое озеро" произошла авария с участием электрички и легкового автомобиля марки "ВАЗ 21099". Об этом сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Как стало известно, 45-летний нетрезвый водитель "ВАЗа" припарковался недалеко от железнодорожных путей. Когда электропоезд "Соленое озеро-Симферополь" подходил к станции, даже после звуковых предупреждающих сигналов машиниста, водитель не освободил дорогу.
Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте
От удара с поездом легковую машину перевернуло на крышу. К счастью, никто в прошествии не пострадал.
Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте
На данный момент задержек поездов на перегоне "Соленое озеро –Джанкой" нет.
Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте
В управлении рассказали, что сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту дорожного происшествия.
А водителю может грозить административная ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.