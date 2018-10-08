2018-10-08T13:42:10+03:00
Происшествия

В Джанкойском районе электровоз опрокинул легковой автомобиль

Пьяный водитель "ВАЗа" вовремя не съехал с железнодорожных путей
Александра КОРШУНОВА
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Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспортеФото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте
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В Джанкойском районе недалеко от станции "Соленое озеро" произошла авария с участием электрички и легкового автомобиля марки "ВАЗ 21099". Об этом сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Как стало известно, 45-летний нетрезвый водитель "ВАЗа" припарковался недалеко от железнодорожных путей. Когда электропоезд "Соленое озеро-Симферополь" подходил к станции, даже после звуковых предупреждающих сигналов машиниста, водитель не освободил дорогу.

Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

От удара с поездом легковую машину перевернуло на крышу. К счастью, никто в прошествии не пострадал.

Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

На данный момент задержек поездов на перегоне "Соленое озеро –Джанкой" нет.

Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

В управлении рассказали, что сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту дорожного происшествия.

А водителю может грозить административная ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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