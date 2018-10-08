2018-10-08T17:48:52+03:00
Общество

В севастопольских квартирах включат отопление через две недели

Если резко похолодает - то и раньше
Александра КОРШУНОВА
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В Севастополе старт отопительного сезона назначен на понедельник, 22 октября. Об этом заявил директор департамента городского хозяйства города Михаил Тарасов.

Как сообщили в пресс-службе Севастополя, отопление в домах дадут после 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов. Также трубы в квартирах могут потеплеть раньше, если произойдет резкое похолодание.

Сейчас организация "Севтеплоэнерго" отремонтировала 132 котельных, 65 центровых тепловых пунктов и больше 630 километров тепловых сетей.

Кроме того, специалисты устранили 265 порывов, а управляющие организации отремонтировали 398 кровель в многоквартирных домах и 659 систем центрального отопления.

В пресс-службе Правительства дополнили, что в Севастополе более 125 тысяч квартир с центральным отоплением, а 21 тысяча – с индивидуальным.

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