Турецкие инвесторы хотят построить в Крыму лакокрасочную фабрику
В Крыму турецкие инвесторы хотят построить лакокрасочную фабрику. В будущем они хотят наладить производство и на территории полуострова. Об этом рассказал глава по развитию деловых и дружеских отношений Яздан Кайя.
- Крым для Турции имеет очень большое значение. Потому, что в последнее время мировой "шелковый путь" поменял свое направление и, им теперь является именно Крым, я имею в виду между Россией и Турцией, - дополнил Кайя.
Также он отметил, что уже много турецких строительных компаний готовы работать на полуострове, но сейчас это мешают делать некоторые ограничения.
Кайя рассказал, что инвесторы уже готовы приехать в Крым и заключить контракты, пусть даже на небольшие объемы работы.
- Пусть сразу будут небольшие контракты, но через экономику мы хотим поломать информационные преграды и фильтры. Это больше проект по сближению и донесению правды, - отметил глава.
В завершении он подчеркнул, что строительный сектор в Турции сейчас переживает кризис, поэтому есть больше желание развивать его на территории Республики Крым.