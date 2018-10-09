2018-10-09T10:25:06+03:00
Экономика

Турецкие инвесторы хотят построить в Крыму лакокрасочную фабрику

Также предприниматели готовы вкладывать в строительство
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму турецкие инвесторы хотят построить лакокрасочную фабрику. В будущем они хотят наладить производство и на территории полуострова. Об этом рассказал глава по развитию деловых и дружеских отношений Яздан Кайя.

- Крым для Турции имеет очень большое значение. Потому, что в последнее время мировой "шелковый путь" поменял свое направление и, им теперь является именно Крым, я имею в виду между Россией и Турцией, - дополнил Кайя.

Также он отметил, что уже много турецких строительных компаний готовы работать на полуострове, но сейчас это мешают делать некоторые ограничения.

Кайя рассказал, что инвесторы уже готовы приехать в Крым и заключить контракты, пусть даже на небольшие объемы работы.

- Пусть сразу будут небольшие контракты, но через экономику мы хотим поломать информационные преграды и фильтры. Это больше проект по сближению и донесению правды, - отметил глава.

В завершении он подчеркнул, что строительный сектор в Турции сейчас переживает кризис, поэтому есть больше желание развивать его на территории Республики Крым.

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