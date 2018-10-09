Более 6 миллионов: Турпоток в Крым побил рекорды постсоветского периода

СЕГОДНЯ 11:42 2018-10-09T14:09:16+03:00

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В этом году Крым посетили 6 млн 164 тысяч туристов - на 29% больше аналогичного периода в прошлом году. Об этом на заседании Совета министров республики рассказал министр курортов и туризма Вадим Волченко.

- Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период, максимум был отмечен в 2012 году – 6,1 млн человек, - отметил министр.

По его словам, около миллиона человек прибыли в Крым из Украины (16% от общего количества). В этом году число украинских туристов, по данным Волченко, возросло на 17% по сравнению с прошлым годом.

В первом полугодии 2018-го в бюджет благодаря отдыхающим уже перечислили почти на 27% больше, чем в прошлом году - 1,17 млрд рублей. Прямые доходы от туристической сферы - 6% в структуре налоговых поступлений (в прошлом году - чуть больше 3%).