МИД РФ: Зарубежные депутаты хотят налаживать контакты с Крымом

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-10T16:06:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский Крым постепенно интегрируется в международное пространство, количество иностранных делегаций постоянно увеличивается. Так, в прошлом году полуостров посетили более 100 делегаций из разных стран мира.

- Мы рассчитываем на такие же впечатляющие цифры и в текущем году, 2018. Еще одним реальным свидетельством стремления к сотрудничеству стало проведение на полуострове ряда резонансных международных мероприятий. Состоявшийся в 4-й раз в апреле Ялтинский международный экономический форум превратился в ключевую площадку для обсуждения тематики взаимодействия с Крымом и продвижения его инвестиционных возможностей, - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Крыму.

Российские дипломаты видят большой потенциал развития международных связей Крыма по линии неправительственных организаций.

- Например, недавний визит конструктивно настроенных НПО из Норвегии, ФРГ, США внесли свой вклад в формирование в плане объективной картины жизни в крымских субъектах федерации. Реальная мотивация к налаживанию контактов с коллегами, которые проявляются у ряда депутатов регионального и муниципального уровней стран Европы и Азии, - отметила Захарова.

Она пригласила всех желающих посетить Крым и лично убедиться в реальном положении дел на полуострове.