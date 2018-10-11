Спасатели искали в крымских лесах трех потерявшихся грибников

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-11T13:19:14+03:00

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В крымских горах в среду, 10 октября, потерялись сразу три грибника. Сотрудники чрезвычайной службы отправились за ними на поиски.

Первое сообщение в службу спасения поступило в 15.15 часов. Две женщины 46 и 45 лет отправились собрать грибы в район Краснокаменки, недалеко от урочища "Кизил-Таш", но они потеряли ориентир и не смогли найти обратную дорогу.

- В ходе двухчасовой поисково-спасательной операции спасатели вывели в безопасное место двух жительниц Феодосии. В медицинской помощи они не нуждались, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.

В это же день вечером в службу спасения обратился 70-летний мужчина, который пошел за грибами и заблудился недалеко от Новоульяновка в Бахчисарайском районе.

Специалисты выехали на место происшествия и нашли потерявшегося грибника. Выяснилось, что, из-за наступления темноты видимость ухудшилась, и пенсионер просто не смог найти дорогу назад.

Он пытался самостоятельно вернуться домой, но после нескольких неудачных попыток, обратился к спасателям.

В медицинской помощи мужчина не нуждался.