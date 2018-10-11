2018-10-11T13:23:53+03:00
Происшествия

Крымчанин 8 марта до смерти избил гражданскую жену

Мужчина приревновал свою сожительницу
Анастасия ЖУКОВА
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В Красногвардейском районе местный житель до смерти избил свою гражданскую жену по случаю празднования 8 марта - международного женского дня.

Как рассказали в Красногвардейском районном суде Крыма, 38-летний мужчина с 8 по 9 марта хорошо "отметил" и был изрядно пьян. Приревновав свою 37-летнюю сожительницу, он решил "научить" ее хорошему поведению с помощью кулаков. Избил так, что женщина скончалась на месте от полученных травм.

- В ходе следствия и рассмотрения дела в суде по существу подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступлении признал, в содеянном раскаялся, - отметили в суде.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ) и приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

У осужденного остались малолетние дети от двух предыдущих браков.

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