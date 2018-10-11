2018-10-11T17:12:44+03:00
Общество

Симферопольцы пожаловались на неприятный вкус и запах проточной воды

Виной всему - фитопланктон
Александра КОРШУНОВА
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Горожан уверяют, что такую воду можно пить и не переживать за свое здоровье.Горожан уверяют, что такую воду можно пить и не переживать за свое здоровье.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Жители некоторых районов Симферополя пожаловались на неприятный запах, вкус и мутность проточной воды.

На предприятии "Вода Крыма" заверили, что угрозы здоровью нет. Лаборатория регулярно отбирает пробы воды в 13 контрольных точках по всей крымской столице.

- Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что вода полностью соответствует СанПину (санитарные нормы, - ред.) и абсолютно безопасна для здоровья крымчан. Что касается жалоб крымчан на запах, цвет и привкус, то причина – рост фитопланктона. Это такая микротрава, которая в малых количествах не несет никакой опасности для здоровья людей, - рассказала инженер химик центральной лаборатории Симферопольского филиала Ирина Тодорова.

Также на предприятии отметили, что превышения нормы содержания фитопланктона в воде не выявлено. Причиной его роста является сухое и жаркое лето.

По словам Тодоровой, жители Симферополя могут пить воду и не переживать.

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