Крым будет поставлять в Сирию пшеничную муку и электрооборудование

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-15T14:36:15+03:00

Сергей Аксенов прибыл в Сирию. Фото: официальная страница в Facebook Сергея Аксенова

Уже есть предложения для крупнейших предприятий полуострова

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Планируется наладить поставки электротехнического оборудования и пшеничной муку из Крыма в Сирию. Также обсуждается вопрос о создании судоходной компании, сообщили в пресс-службе главы Республики Крым.

Сейчас Сергей Аксенов во главе крымской делегации находится с визитом в Сирии.

- В программе визита пройдут встречи с высшим руководством Сирийской Арабской Республики, также будут обсуждаться проекты создания совместной судоходной компании и торгового дома, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, планируется подписать соглашения о сотрудничестве между Крымом и провинцией Латакия.

- В рамках Ялтинского международного экономического форума нами были проведены предварительные переговоры о возможности поставки продукции ряда крымских предприятий. Есть уже конкретные предложения для таких предприятий, как "Керченский стрелочный завод", "КТЗ Красноперекопский трубный завод", завода "Фиолент", "ФИРМА СЭЛМА", по поставке электротехнического оборудования, поставке ржаной пшеничной муки из Крыма в Сирию, - рассказал Аксенов.

Глава Крыма выразил надежду, что визит пройдет плодотворно и будут "хорошие практические результаты".