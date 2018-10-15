2018-10-15T17:35:47+03:00
Происшествия

В Симферополе женщина раздавала ворованные вещи бедным на улице

Ей грозит до двух лет тюрьмы
Александра КОРШУНОВА
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Жительницу Красноярска подозревают в краже вещей из симферопольских магазинов. После этого она раздавала их на улице бедным, сообщили в пресс-службе УМВД России по Симферополю.

В дежурную часть полиции крымской столицы поступило сообщение от представителя администрации одного из магазинов с информацией о том, что неизвестный человек украл товар почти на 11 тысяч рублей.

По подозрению арестовали арестована 43-летнюю жительница Красноярска.

- Со слов задержанной, находясь в торговом зале, она положила вещи в сумку и вынесла из магазина. Прогуливаясь по улицам города, подозреваемая, как она утверждает, раздавала похищенные вещи людям без определенного места жительства, - добавили в пресс-службе.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "кража". Ей грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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