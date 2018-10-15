В Ленинском районе обезвредили 4 бомбы времен Великой Отечественной
В Ленинском районе Крыма специалисты обезвредили 3 фугасные авиационные бомбы весом 50 килограммов и 1 противотанковую – 2,5 килограмма.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму, в службу спасения поступило сообщение, что в селах Чистополье и Курортное обнаружили подозрительные предметы. Они находились на открытой местности.
После того, как на место приехали специалисты, выяснилось, что это снаряды времен войны. Их погрузили в автомобиль, и отвезли на полигон.
- Там, с соблюдением всех мер безопасности, взрывоопасные предметы были уничтожены. Контролируемый подрыв прошел по плану и с соблюдением всех мер предосторожности, - рассказал помощник начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Владимир Иванов.
Спасатели напоминают: если вы обнаружили предмет, напоминающий взрывоопасный, немедленно сообщите в службу спасения или в правоохранительные органы.