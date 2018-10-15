В Ленинском районе обезвредили 4 бомбы времен Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 18:51 2018-10-15T18:51:12+03:00

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В Ленинском районе Крыма специалисты обезвредили 3 фугасные авиационные бомбы весом 50 килограммов и 1 противотанковую – 2,5 килограмма.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму, в службу спасения поступило сообщение, что в селах Чистополье и Курортное обнаружили подозрительные предметы. Они находились на открытой местности.

После того, как на место приехали специалисты, выяснилось, что это снаряды времен войны. Их погрузили в автомобиль, и отвезли на полигон.

- Там, с соблюдением всех мер безопасности, взрывоопасные предметы были уничтожены. Контролируемый подрыв прошел по плану и с соблюдением всех мер предосторожности, - рассказал помощник начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Владимир Иванов.

Спасатели напоминают: если вы обнаружили предмет, напоминающий взрывоопасный, немедленно сообщите в службу спасения или в правоохранительные органы.