2018-10-16T10:32:22+03:00
Общество

Новый терминал аэропорта Симферополь за полгода обслужил 3,8 миллиона пассажиров

Летом рейсы в Крым направляли 17 авиакомпаний
Надежда ДАЦЮК
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Всего с начала года воздушные ворота обслужили больше 4,5 миллиона человек,Всего с начала года воздушные ворота обслужили больше 4,5 миллиона человек,Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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За шесть месяцев работы нового терминала аэропорта Симферополь аэровокзальный комплекс обслужил 3,8 миллиона пассажиров и более 26 тысяч рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

В летний период 2018 года рейсы в Крым направляли 17 авиакомпаний по 63 направлениям.

Напомним, новый терминал аэропорта Симферополь начал работать 16 апреля 2018 года. Пропускная способность аэропорта – 3650 пассажиров в час и 6,5 пассажиров в год. В аэровокзальном комплексе есть 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам. Кроме того, в терминале работают 16 эскалаторов и 28 лифтов. Процесс руления воздушного судна после посадки к месту стоянки сократился с 20 до 5 минут.

Новыцй терминал аэропорта - один из самых крупных инвестпроектов, реализованных в Крыму. 32 миллиарда рублей - общий объем частных инвестиций в проект.

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