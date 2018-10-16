2018-10-16T11:43:33+03:00
Общество

В Крым из Сирии будут привозить цитрусовые, овощи и фосфаты

Сергей Аксенов находится в Дамаске с делегацией
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Из Сирии в Крым планируется ввозить цитрусовые, овощи и фосфаты, необходимые для работы химических предприятий на полуострове. Об этом во время визита в Дамаск сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, планируется наладить работу сирийско-крымского торгового дома и взаимодействие предпринимателей.

- Готовы представить возможности всех наших предприятий, чтобы предприниматели Сирии могли оценить преимущества. В любом случае правительство РК сделает всё возможное, чтобы облегчить работу торгового дома, – сказал глава Крыма.

По информации пресс-службы главы Крыма, также шла речь о прямом авиасообщении между Крымом и Сирией и создании судоходных компаний.

Аксенов ранее сообщал, что важно быстрое прохождение таможни крымских товаров, которые будут поставлять в Сирию.

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