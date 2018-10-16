В этом году 18 уклонистов от армии в Крыму заплатили штрафы

СЕГОДНЯ 19:09 2018-10-16T19:57:28+03:00

Во время осеннего призыва в Вооруженные Силы РФ планируют отправить 3 тысячи крымчан. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Сумма взысканий составила от 18 до 50 тысяч рублей

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За уклонение от призыва на срочную военную службы в этом году оштрафовали 18 жителей Крыма, сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РК Вадим Мешалкин.

По его словам, уклонистам назначают штрафы от 18 до 50 тысяч рублей по решениям судов. Некоторым призывникам не удается вовремя прибыть в комиссию, поскольку они учатся и работают за пределами Крыма.

Напомним, осенью этого года планируется призвать на службу около трех тысяч крымчан, более двух тысяч уедут в другие регионы РФ.

Весной этого года в ВС России отправились служить 2300 крымчан. Они направлены на службу в Черноморский флот, а также части Южного, Западного и Центрального военных округов.