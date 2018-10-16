2018-10-16T19:57:28+03:00
Общество

В этом году 18 уклонистов от армии в Крыму заплатили штрафы

Сумма взысканий составила от 18 до 50 тысяч рублей
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Во время осеннего призыва в Вооруженные Силы РФ планируют отправить 3 тысячи крымчан.Во время осеннего призыва в Вооруженные Силы РФ планируют отправить 3 тысячи крымчан.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

За уклонение от призыва на срочную военную службы в этом году оштрафовали 18 жителей Крыма, сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РК Вадим Мешалкин.

По его словам, уклонистам назначают штрафы от 18 до 50 тысяч рублей по решениям судов. Некоторым призывникам не удается вовремя прибыть в комиссию, поскольку они учатся и работают за пределами Крыма.

Напомним, осенью этого года планируется призвать на службу около трех тысяч крымчан, более двух тысяч уедут в другие регионы РФ.

Весной этого года в ВС России отправились служить 2300 крымчан. Они направлены на службу в Черноморский флот, а также части Южного, Западного и Центрального военных округов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крым и Сирия подписали меморандум об экономическом сотрудничестве
Птицефабрику в Сакском районе "поднимет" новый инвестор
В Крыму топливо может подешеветь только через год
Около трех тысяч крымчан призовут на военную службу этой осенью
Из Симферополя в Дамаск хотят запустить авиарейсы
Бензин и дизельное топливо в Симферополе снова подорожали
Сергей Аксенов пригласил президента Сирии приехать на ЯМЭФ
Гору Митридат в Керчи закроют для автомобилей
В Симферополе начали ремонтировать улицу Маршала Жукова
В Крым из Сирии будут привозить цитрусовые, овощи и фосфаты
Часть Симферополя 16 октября пробудет без света
Цвет настроения красный: Симферополь с утра встал в пробках
За три месяца в общественном транспорте Крыма нашли больше 2 тысяч "зайцев"
Новый терминал аэропорта Симферополь за полгода обслужил 3,8 миллиона пассажиров
В Симферополе 16 октября отключат воду на десятке улиц
Погода в Крыму на 16 октября: солнечно и тепло до +22
В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла
На улице Ларионова в Симферополе снесут 65 незаконных гаражей
В Ленинском районе обезвредили 4 бомбы времен Великой Отечественной
Китайские инвесторы хотят вкладывать деньги в сельское хозяйство Крыма
В Симферополе женщина раздавала ворованные вещи бедным на улице
Ремонт улицы Севастопольской в Симферополе хотят завершить на месяц раньше
Украинские пограничники не пропустили двоих россиянок в Крым
Жителя Челябинска подозревают в убийстве 41-летнего керчанина
Крым будет поставлять в Сирию пшеничную муку и электрооборудование
В Симферополе нерадивый отец задолжал более полумиллиона рублей алиментов
В Алуште спустя 10 лет будут судить убийцу местной жительницы