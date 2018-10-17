Пограничники конфисковали у крымского предприятия сетей на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-17T09:45:52+03:00

Береговая охрана следит не только за нарушителями границы, но и за рыбаками Фото: Анастасия ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

В Крыму пограничники оштрафовали рыбаков за незаконный промысел.

Команда судна "Кристалл Юг" ловила рыбу в промышленных масштабах в Черном море, вот только нарушили правила: не маркировали сети и выставили их сплошным порядком.

Капитана оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение правил добычи и невыполнение правил ведения судовых документов (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ и ст. 8.16 КоАП РФ).

- Кроме того, в отношении судовладельца, общества с ограниченной ответственностью «Атлеш», выступающего в роли юридического лица, Пограничным управлением вынесено постановление о назначении штрафа в размере 100 тысяч рублей согласно ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, - добавили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым.

Пограничники кофисковали незаконные сети, общая их протяженность - около 12 тысяч метров. Конфискат оценили в 540 тысяч рублей. Сети продадут, а вырученные деньги перечислят в бюджет государства.

- Пограничное управление настоятельно рекомендует гражданам соблюдать российское законодательство. Нежелание вести законный промысел – больно «ударит» судовладельцев по кошельку, - подчеркнули в крымском Погрануправлении ФСБ.