2018-10-17T09:45:52+03:00
Общество

Пограничники конфисковали у крымского предприятия сетей на полмиллиона рублей

Рыбаки промышляли с нарушением законодательства
Анастасия ЖУКОВА
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Береговая охрана следит не только за нарушителями границы, но и за рыбакамиБереговая охрана следит не только за нарушителями границы, но и за рыбакамиФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму пограничники оштрафовали рыбаков за незаконный промысел.

Команда судна "Кристалл Юг" ловила рыбу в промышленных масштабах в Черном море, вот только нарушили правила: не маркировали сети и выставили их сплошным порядком.

Капитана оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение правил добычи и невыполнение правил ведения судовых документов (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ и ст. 8.16 КоАП РФ).

- Кроме того, в отношении судовладельца, общества с ограниченной ответственностью «Атлеш», выступающего в роли юридического лица, Пограничным управлением вынесено постановление о назначении штрафа в размере 100 тысяч рублей согласно ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, - добавили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым.

Пограничники кофисковали незаконные сети, общая их протяженность - около 12 тысяч метров. Конфискат оценили в 540 тысяч рублей. Сети продадут, а вырученные деньги перечислят в бюджет государства.

- Пограничное управление настоятельно рекомендует гражданам соблюдать российское законодательство. Нежелание вести законный промысел – больно «ударит» судовладельцев по кошельку, - подчеркнули в крымском Погрануправлении ФСБ.

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