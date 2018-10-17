2018-10-17T12:04:53+03:00
Общество

В Крыму с 18 октября и до конца выходных объявили о пожарной опасности

Нельзя разжигать костры и курить сигареты
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму с 18 по 21 октября ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Такие данные предоставил республиканский гидрометцентр.

Эту информацию подтвердили в МЧС Республики Крым и напомнили о правилах поведения в этот период.

- В связи с высокой пожарной опасностью запрещается разводить костры, использовать мангалы и оставлять открытый огонь без присмотра. Нельзя курить, бросать горящие спички и окурки, - дополнили в МЧС.

Также в министерстве предупредили, что опасно оставлять "на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла".

Нельзя выжигать траву под деревьями и на полянах.

В случае возникновения чрезвычайно ситуации необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей – "101".

Чрезвычайная пожарная опасность (5 класс- наивысший) - это условия погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы и лесных массивов.

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