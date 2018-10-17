Шестеро пострадавших во время взрывов в Керчи находятся в крайне тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 18:02 2018-10-17T18:02:37+03:00

Всего в больнице оказались 39 человек

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После взрывов в Керченском политехническом колледже в больнице оказались 39 человек, из них шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии, еще восемь - в тяжелом.

На месте работают 15 бригад скорой медицинской помощи из Крыма и еще две - из Краснодара. В Керчь дополнительно отправили 17 врачей - узких специалистов из Симферополя.

В минздраве сообщили, что необходимости в донорской крови пока нет.

- В крымских больницах имеются необходимые запасы крови для оказания медицинской помощи пострадавшим в Керчи. Все медицинские учреждения, которые принимают пострадавших в Керченском политехническом колледже, обеспечены кровью, ее компонентами, препаратами крови и лекарственными средствами, необходимыми для лечения в полном объеме, - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

Также пострадавших готовы принять три симферопольских клиники - районная больница имени Семашко, больница скорой медицинской помощщи №6 и республиканская детская клиническая больница.

Как сообщалось, взрывы прогремели в Керчи 17 октября в 11:25. По предварительным данным, в результате погибли уже 19 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "массовое убийство"