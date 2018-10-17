Шестеро пострадавших во время взрывов в Керчи находятся в крайне тяжелом состоянии
После взрывов в Керченском политехническом колледже в больнице оказались 39 человек, из них шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии, еще восемь - в тяжелом.
На месте работают 15 бригад скорой медицинской помощи из Крыма и еще две - из Краснодара. В Керчь дополнительно отправили 17 врачей - узких специалистов из Симферополя.
В минздраве сообщили, что необходимости в донорской крови пока нет.
- В крымских больницах имеются необходимые запасы крови для оказания медицинской помощи пострадавшим в Керчи. Все медицинские учреждения, которые принимают пострадавших в Керченском политехническом колледже, обеспечены кровью, ее компонентами, препаратами крови и лекарственными средствами, необходимыми для лечения в полном объеме, - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.
Также пострадавших готовы принять три симферопольских клиники - районная больница имени Семашко, больница скорой медицинской помощщи №6 и республиканская детская клиническая больница.
Как сообщалось, взрывы прогремели в Керчи 17 октября в 11:25. По предварительным данным, в результате погибли уже 19 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "массовое убийство"
Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»